Бывшая жена Дмитрия Диброва Полина зарабатывает миллионы после скандального развода

Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака. Развод супруги оформили в конце сентября. Теперь их связывают только трое детей, которых телеведущий обещал обеспечить всем необходимым.

Красавицу Полину у шоумена увел друг семьи, миллиардер Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Говорили, что Диброва и Товстик планируют вскоре пожениться и вместе воспитывать детей — троих Полины и шестерых Романа.

Но пока бывшая жена телеведущего о свадьбе и не думает, Полина сосредоточилась на бизнесе. У Дибровой в декабре горячий сезон. Как пишет "Абзац", Полина занимается организацией премиальных мероприятий для жен с Рублевки. А к Новому году многие дамы планируют путешествия, ищут где и как весело и беззаботно провести праздники.

Но, за услугами к Дибровой с улицы не обратиться, для начала нужно вступить в женский клуб. Стоимость входного билета — от 16 до 19 тысяч рублей. Причем до развода с телеведущим эта сумма была гораздо ниже. Кроме того, если на мероприятии будет присутствовать сама Полина, то придется доплатить. Встреча с бывшей женой Диброва стоит от 25 до 40 тысяч рублей. В итоге бизнес приносит Полине неплохие деньги, по данным издания, не меньше 80 миллионов рублей в месяц.

Второе направление бизнеса — элитные путешествия за границу. Путевка на отдых от Дибровой стоит от 500 тысяч рублей. В программе несколько стран на выбор ОАЭ, Мальдивы, Антарктида, Африка. Выручка с таких поездок – около 30 миллионов рублей в год.