Путин встретился с премьером Того

Владимир Путин провел в Кремле переговоры с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе, который находится в России с рабочим визитом.

Лидеры обсудили дальнейшее развитие российско-тоголезского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, а также вопросы актуальной региональной проблематики.

Российский президент отметил, что в этом году исполнилось 56 лет со дня установления между государствами дипломатических отношений. А следующем году в России и Того откроются посольства двух стран.