"Клоунский" мировой суд не требует никаких доказательств, сказать "мы знаем" недостаточно, когда заигрываете с риском третьей мировой войны, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
Как написал Боуз в соцсети X, обвинения премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес России бездоказательны и опасны. Журналист прокомментировал высказывания польского политика о том, что украинцы, совершившие подрыв на железнодорожной линии в Польше, якобы сотрудничали с Россией.
Варшава ранее обвинила двух граждан Украины в подрыве железнодорожных путей. Польские власти заявили, что доказательства, которыми располагает прокуратура, включают результаты осмотра места происшествия и вещей, а также показания свидетелей и записи систем наблюдения. Туск уже потребовал у Владимира Зеленского сведений об украинцах.