"Клоунский" мировой суд не требует никаких доказательств, сказать "мы знаем" недостаточно, когда заигрываете с риском третьей мировой войны, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Как написал Боуз в соцсети X, обвинения премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес России бездоказательны и опасны. Журналист прокомментировал высказывания польского политика о том, что украинцы, совершившие подрыв на железнодорожной линии в Польше, якобы сотрудничали с Россией.