Коротченко: Масштаб коррупции на Украине поражает

Насколько заинтересована теперь Европа на фоне того, как разворачиваются события в последние дни, по-прежнему снабжать оружием погрязшую в воровстве Украину? Будет ли расследовать махинации с поставками вооружений при Байдене нынешняя администрация Белого дома? И почему именно сейчас ЕС публично заявляет о создании так называемого "военного шенгена"?

Об этом поговорили с гостем программы "События. 25-й час" - главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

"Масштаб коррупции на Украине, конечно, поражает. И понятно, что именно воровство на оружейных поставках, на финансовой помощи составляло значительную часть тех сотен миллионов долларов и евро, которые были украдены ближайшим окружением Зеленского", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео