Гатилов: Россия готова обсуждать с США сокращение ядерного вооружения

РФ готова возобновить диалог с США по сокращению ядерных вооружений. Об этом "Известиям" сказал постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Россия готова к возобновлению диалога с США о сокращении ядерных вооружений, если для этого будут созданы соответствующие условия", — сказал Гатилов.

Он отметил, что Россия объявила о готовности после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ для для создания предпосылок к такому диалогу.

"И эта мера будет жизнеспособной, только если США будут действовать так же и не предпримут шагов, которые подорвут соотношение существующих потенциалов сдерживания", — подчеркнул Гатилов.

Ранее в сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о СНВ.