Лавров назвал условия для урегулирования конфликта на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для лаосских СМИ перечислил условия устойчивого урегулирования украинского кризиса. Дипломат отметил, что Россия приветствует независимый внешнеполитический курс Лаоса, в том числе его взвешенную позицию в контексте украинского кризиса.

"Необходимо надежно гарантировать безопасность России, нейтрализовать угрозы, исходящие от агрессивной экспансии НАТО, прекратить попытки втянуть в этот милитаристский альянс Украину", — сказано в тексте статьи Лаврова, которую 20 ноября опубликовал официальный сайт МИД РФ.

Министр подчеркнул, что для этого не менее важно добиться добиться соблюдения прав русских и русскоязычных людей на территориях, контролируемых киевским режимом.