Минобороны запустило спецпроект к годовщине Нюрнбергского процесса

Ровно восемьдесят лет назад в Германии начался главный суд истории - Нюрнбергский процесс. Международный военный трибунал призвал к ответу нацистских главарей за преступления против человечности. При оглашении зверств фашистов в зале в обморок падали переводчики. Однако Запад уже тогда начал бороться с правдой о Великой Отечественной войне. Сегодня на сайте Минобороны открыт мультимедийный проект "Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит" с уникальными архивными документами.

В антигитлеровской коалиции к необходимости суда над нацистскими преступниками относились очень по-разному. Англичане были против и предлагали просто расстрелять немецкую верхушку. Американцы выступали за трибунал, но быстрый и формальный. На полноценном юридически выверенном процессе настоял Советский Союз, который с 42 года собирал доказательства зверств фашистов. Однако сами обвиняемые - это 24 руководителя Третьего Рейха - были уверены, что им ничего не грозит.

"Они считали, что они выполняли приказ и не могли отказаться выполнять этот приказ. Но были даны неопровержимые доказательства, что они и сами участвовали и подписывали данные приказы", - отметила Юлия Венгер, главный документовед по работе со СМИ и общественностью ЦА МО РФ.

К 80-летию начала Нюрнбергского процесса Минобороны публикует уникальные документы из своего архива. Многие из них тогда служили доказательством вины нацистов. Например, личные записи Розенберга и Бормана - ближайших соратников Гитлера.

"В одной из этих записей говорится об установке Гитлера об уничтожении Москвы и Ленинграда. Население этих городов полностью истребить. А территорию Ленинграда и прилегающие земли отдать финнам, которые претендуют на них", - рассказала Юлия Венгер.

А еще впервые в судебной практике в качестве доказательства была представлена кинохроника. После ее показа лица обвиняемых сильно поменялись, а в зале повисла гробовая тишина. Кадры раскрывали людоедский характер нацизма.

Подобных историй хроника задокументировала сотни. В Великой Отечественной войне из 27 миллионов погибших советских граждан 18 миллионов - это мирные жители. Их мучили, расстреливали, сжигали. Часто убивали ради забавы.

Нюрнберг - как место проведения суда над нацистами - был выбран не случайно. Здесь состоялся первый съезд НСДАП после ее прихода к власти в 33-м. Гитлер называл этот город духовной столицей Третьего Рейха. И именно здесь нацизм должен был быть похоронен.

"Общая задача - необходимо осудить главных нацистских военных преступников. Осудить нацизм как идеологию и нацистские организации. Главное было показать, то, что немцы не только агрессивные планы имели, но то, что они имели планы уничтожения всей нашей страны. "Разгром русских, как народа", как говорил Гитлер, и всех народов Советского Союза", - отметил Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.

Но к началу Нюрнбергского процесса между вчерашними союзниками уже скопились противоречия. А к его концу полных ходом шла "холодная война". Американцы, единственные на тот момент обладатели атомного оружия, вели ее и на полях трибунала, как отмечалось в советских донесениях.

"Американцы ведут себя, как представители новой расы господ, появившиеся на сцену взамен потерпевшей поражение немецкой расы господ. Всем своим поведением они подчеркивают, что они являются обладателями атомной энергии", - отметила Юлия Венгер.

Впрочем, это нисколько не помешало Советскому Союзу добиться поставленной цели. И дело даже не в обвинительном заключении.

"Не было бы Нюрнбергского процесса, сегодня мы бы столкнулись с такими фальсификациями, которые нам и не снились. Этот процесс показал мировой общественности преступность фашистского режима и недопустимость его существования. Если бы его не было, то фашистский режим начал бы возрождаться значительно раньше", - сказал Константин Залесский, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны.

Получилось, что инициатива провести полноценный процесс стала очень дальновидным политическим решением. Сегодня в мире о Нюрнбергском трибунале почти не вспоминают. Но для нашей страны он стал настоящим щитом, защищающим историческую правду.