Магия Майи: как Плисецкая стала лучшей балериной планеты

Многочисленные выставки, концерты, посвященные Майе Плисецкой, проходят в эти дни по всему миру - от Москвы и Петербурга до Пекина, Брюсселя и Парижа. Сегодня легендарной балерине исполнилось бы 100 лет. Танцовщица планетарного масштаба, законодательница мод, киноактриса, жена и муза композитора Родиона Щедрина. Все, кто видел Плисецкую на сцене и в жизни, награждали её только высшими эпитетами.

Магия Майи всегда действовала безотказно. Королева танца! Лучшая балерина планеты! И всех этих слов для ее таланта кажется было мало. Невероятная харизма, энергетика, и свой особый совершенно новаторский стиль хореографии.

"Майя Михайловна она вообще своим появлением в истории искусства - она перевернула понятие красоты, понятие танца как такового", - говорит Николай Цискаридзе, народный артист России, ректор Академии русского балета им. А. Вагановой.

Судьба Плисецкую не щадила. В 1938 году расстрелян отец, арестована мать. Её спасла от детдома и удочерила тетя Суламифь Мессерер - балерина Большого театра. И сама Майя фактически выросла в нём. Танцевать начала в три года. Училась в Московском хореографическом училище у выпускницы Императорской школы, знаменитой Елизаветы Гердт - прима-балерины еще царского времени. И с самого детства Плисецкая уже была звездой.

Великолепная пластика. Плисецкая, казалось, могла бы станцевать только руками. Полвека - в Большом театре. И практически все главные партии балетного репертуара. Зарема - в Бахчисарайском фонтане, Китри - в Дон Кихоте, Аврора - в Спящей красавице, Раймонда. И, конечно, невероятная Кармен.

Николай Цискаридзе вспоминает - Кармен Плисецкой видел дважды. Еще ребёнком в Тбилиси и в юности - в Москве.

"Там поза - начинается балет - она стоит в одной и той же позе, и заканчивается балет, она встает в эту же позу и улыбается, и дальше секунда - и она обмякает, как мокрое белье, вот так, потому что Кармен умирает. Я так плакал, мне было около восьми лет. И никто никогда для меня не может потеснить её в этом образе", - рассказал Николай Цискаридзе.

Впрочем, мало кто знает, чего ей стоили такая экспрессия и мастерство. Долгое время - невыездная, Плисецкая все же покорила весь мир. Выступала на самых лучших сценах. Работала с лучшими постановщиками - Бежар, Петипа. Не раз снималась в кино. Икона стиля! Вот она отмечает юбилей в Париже - раздает автографы, а рядом Пьер Карден, для которого Майя Плисецкая была Музой. Первое платье для неё он сшил еще в пятидесятых годах. И дружил с ней несколько десятилетий.

Ей посвящали и посвящают книги. Родной брат балерины Азар Плисецкий написал воспоминания - "Век Майи". Там очень много документов из семейного архива. Её рисовали и рисуют.

А "любовь длиною в жизнь" с композитором Родионом Щедриным - один из главных и самых красивых романов века. Они сумели вопреки всему быть вместе. Майя Плисецкая говорила - кому-то мужья дарят бриллианты, а ей - балеты. Родиона Щедрина не стало в августе этого года. Но он участвовал в подготовке посвященного Майе Плисецкой вечера в Большом театре.

Сегодня на самой важной для неё сцене - масштабный гала-концерт. Начальный аккорд фестиваля "Майя и Родион", который проведут Мариинский и Большой театры. Магия Майи - продолжение. Сколько бы не прошло лет.