Американские власти разрабатывают предложения по урегулированию конфликта на Украине с учетом позиций и Москвы, и Киева. Такое заявление сделал в четверг, 20 ноября, госсекретарь США Марко Рубио.

Комментарий политика последовал за многочисленными публикациями СМИ о том, что США и Россия прорабатывают рамочное соглашение по достижению мира на Украине. Источники утверждали, что документ "наклонен в пользу" российских условий, тогда как киевскому режиму придется со многим смириться.

Рубио, заявление которого цитирует ТАСС, подчеркнул, что "прекращение сложной и смертоносной войны" требует "широкого обмена серьезными и реалистичными идеями", а достижение прочного мира принуждает стороны идти на "непростые, но необходимые уступки".

Что касается плана мирного урегулирования конфликта на Украине, глава Госдепа заявил, что это "список возможных идей", основанных на предложениях обеих конфликтующих сторон.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что демилитаризация и денацификация Украины остаются обязательными условиями для урегулирования конфликта. Дипломат также отметил важность подхода президента США Дональда Трампа, выступающего за прекращение конфликта на основе устойчивых договоренностей, в отличие от предшественника.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что лучшим катализатором неизбежной и мучительной гибели киевского режима являются успехи российских Вооруженных сил. Политик отметил, что ситуация на Украине больше напоминает уже не гнойник, а газовую гангрену.