Появились неожиданные подробности смерти певца Игоря Талькова

Певец Игорь Тальков был смертельно ранен выстрелом из револьвера "Наган" образца 1895 года, совершенном с расстояния 40-50 сантиметров. Причем всего было произведено три выстрела, и на экспертизу передавались все три пули. При этом установлено, что выстрел пулей, извлеченной из тела Талькова, был не первым из трех, но попала в артиста только одна, уточняет РИА Новости.

Кроме того выяснилось, что директор Талькова Валерий Шляфман спровоцировал конфликт между певцом и директором артистки Азизы Игорем Малаховым. Также, как следует из материалов дела, Шляфман, целясь в Малахова, предвидел опасные последствия и понимал, что может попасть в певца. В результате эксперты категорично установили, что Валерий Шляфман был единственным убийцей Игоря Талькова.

Напомним, что весной концертный директор певца Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно приговорен к 13 годам колонии общего режима. Мера пресечения в виде заключения под стражу фигуранту оставлена без изменения до его задержания. Адвокат обвиняемого Евгений Моргунов на оглашении приговора отсутствовал.

Отметим, что вскоре после смерти Игоря Талькова Валерий Шляфман покинул Россию и перебрался жить в Израиль. Не так давно он был там допрошен. Он признал, что стрелял, но свою вину все равно отрицал. По его мнению, убийца – Игорь Малахов.