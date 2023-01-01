Кейт Миддлтон вышла в свет в облегающем платье: тонкая, как тростинка

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили благотворительное варьете-шоу Royal Variety Performance в Альберт-холле. Интересно, что последний раз супруги появлялись на этом мероприятии в 2023 году.

Для выхода в свет принцесса Кэтрин выбрала изумрудного цвета бархатное платье Talbot Runhof. Образ завершили серьги-люстры Greville Diamond Chandelier из королевской коллекции, сверкающий клатч Jenny Packham и туфельки в тон наряда. Платье оказалось настолько изысканным и при этом облегающим, что комментаторы в Сети ахнули: Кейт Миддлтон тоненькая, как тростинка.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Интернет-пользователи рассыпались в комплиментах будущей британской королеве. По их мнению, Кэтрин буквально сияла рядом с принцем Уильямом. Она стала настоящим украшением мероприятия и его центральным персонажем. Впрочем, сама Кейт Миддлтон вела себя очень скромно и старалась и не привлекать лишнего внимания.

И все же в Сети некоторые обратили внимание, что хрупкость и стройность принцессы Уэльской могут быть болезненными. Некоторые фанаты бьют тревогу. По их мнению, рак буквально сжирает супругу принца Уильяма, однако от общественности это скрывают.