Гидрометцентр рассказал, какая зима ждет россиян

В центральной России не стоит ожидать привычной зимней погоды в начале декабря. Об этом рассказал в четверг, 20 ноября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как отметил эксперт, зимний режим погоды пока не установился в подавляющем большинстве российских регионов, температура превышает норму. Зима не торопится и на юг европейской России, столбики термометров пока будут превышать норму на четыре-восемь градусов.

Что касается Москвы и Подмосковья, "в пределах современной предсказуемости погоды" холодов и сильных снегопадов в ближайшие 10 дней не предвидится, рассказал Вильфанд. На этой и в начале следующей недели температура будет выше нормы примерно на два градуса, в пятницу и субботу — на четыре градуса. Возможны небольшие осадки.

В целом, по словам Вильфанда, зима в центре европейской части России будет холоднее предыдущей. В частности, в центре европейской территории страны ожидаются морозы с температурой до минус 20 градусов и ниже, сообщает ТАСС.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова не исключала, что до конца ноября в столичном регионе может "покружить настоящий снежок". При этом в последние осенние дни в Москве и Московской области установилась невероятно теплая погода, был даже установлен температурный рекорд.

При этом Вильфанд сообщал, что Россию ожидает морозный январь — температура опустится на четыре градуса ниже климатической нормы. Разница с показателями середины и конца предыдущего столетия может достигать шести-семи градусов.