Отдавшая мошенникам всё Лариса Долина три месяца жила в режиме "секретной спецоперации"

Появились новые детали в деле Ларисы Долиной, которая под влиянием телефонных мошенников лишилась жилья и денег. В частности, популярная артистка три месяца жила в режиме "секретной спецоперации", убежденная, что выполняет указания сотрудников ФСБ.

За это время знаменитая исполнительница перевела мошенникам всё, что могла: личные накопления, деньги от продажи московской квартиры и даже суммы, взятые в долг. Итог — минус 175 миллионов рублей и потеря квартиры стоимостью 138 миллионов рублей.

При этом Лариса Долина все переговоры с мошенниками держала в тайне от близких, уверенная, что помогает ловить преступников, передает "Звездец какой-то".

Отметим, что в сентябре Мосгорсуд вернул певице роскошную квартиру, которую она продала под влиянием телефонных мошенников. В результате покупательница Полина Лурье лишилась и денег, и квартиры. После возбуждения уголовного дела недвижимость была арестована.

Однако позднее покупательница квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках, мать-одиночка Полина Лурье, обжаловала в кассационном суде решение о признании недействительной сделки купли-продажи.