Президент США Дональд Трамп лично просил продвинуть в Конгрессе законопроект, подразумевающий "сокрушительные" антироссийские санкции. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По утверждению американского сенатора, администрация главы государства одобрила законопроект, ужесточающий меры за сотрудничество с Россией. В частности, он предполагает огромные таможенные пошлины на импорт из государств, закупающих российские энергоносители.

Грэм* заверил, что за принятие указанного законопроекта выступает большинство демократов и республиканцев в Конгрессе, а "в воскресенье, когда мы играли в гольф, президент Трамп сказал Тьюну (лидер республиканского большинства в Сенате), чтобы тот внес законопроект на рассмотрение" (цитата по РИА Новости).

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон продолжит искать возможности для переговоров по урегулированию ситуации на Украине, однако "сокрушительный" законопроект о санкциях против России в американском Конгрессе просто ждет? Пока ему будет дан зеленый свет.

Продолжает гнуть свою санкционную линию и Европа. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подчеркнул, что Старый Свет не сойдет с пути рестрикций в отношении России. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала санкции ключевым инструментом давления на Москву и подтвердила, что работа над 20-м пакетом ограничительных мер уже ведется.

* лицо, внесенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов