Украинские и европейские чиновники были ошеломлены, узнав о существовании нового плана США и России по урегулированию конфликта на Украине. Об этом рассказали информированные источники.

По словам собеседников Politico, многие на Западе, а также в Киеве опасаются, что американская сторона действительно уступит требованиям Москвы и будет настаивать на принятии ее условий.

Источники The Washington Post рассказали, что пресловутый план предусматривает "несколько уступок", которые киевскому режиму "будет трудно одобрить", включая утрату значительных территорий и жесткие ограничения для украинской армии. Поскольку принятие таких условий равносильно капитуляции, Киев не желает соглашаться на такой вариант.

Однако госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что "прекращение сложной и смертоносной войны" требует "широкого обмена серьезными и реалистичными идеями", а достижение прочного мира принуждает стороны идти на "непростые, но необходимые уступки".

Ожидается, что активное продвижение российской армии в зоне спецоперации и раздирающие Украину внутренние конфликты — включая громкий коррупционный скандал с участием высокопоставленных политиков — вынудят киевский режим согласиться на ультимативное заявление Соединенных Штатов.