Теракт в отношении высокопоставленного офицера российской армии предотвратили сотрудники ФСБ в Донецкой республике. Покушение готовил местный житель, завербованный украинскими спецслужбами. Он собирался использовать смесь из отравляющих веществ, вызывающих мучительную смерть за несколько минут.

Это Донецк. Оперативники местного ФСБ ведут слежку за подозреваемым. Мужчина выходит из своего дома с пакетом в руках. Садится в автомобиль. Вот он уже приезжает во двор многоэтажки. Должен передать другому человеку, который является офицером Министерства обороны, посылку. Наш военный в гражданской одежде выходит на улицу. Забирает пакет, и спецоперация ФСБ вступает в финальную стадию.

Задержанный - это местный житель по имени Владимир. Наши оперативники смогли выяснить, что он поддерживает контакты с украинскими спецслужбами. И по этой причине фиксировали каждый его шаг. В посылке, которую он передал российскому военному, находились две бутылки пива британского производства.

Вот только вместо пенного напитка внутри закупоренных бутылок был яд. Экспертиза показала, что это колхицин и аналог боевого отравляющего вещества "ВиЭкс", который запрещён конвенцией о химическом оружии. Было установлено место производства - это Великобритания. То есть в очередной раз наши спецслужбы получили доказательства, что за громкими диверсиями спецслужб Украины стоят их английские коллеги. Предполагаемую жертву - российского офицера - нашли через социальные сети.

Военный познакомился в интернете с девушкой. Та представилась Полиной. Родом якобы из Донецка, но временно живёт в Мариуполе с больной бабушкой. Девушка присылала свои фотографии и даже видео из спортзала. Экспертиза установила - все они были сгенерированы при помощи искусственного интеллекта. А вот переписку от имени Полины вели сотрудники украинских спецслужб.

Отравляющие вещества были доставлены при помощи беспилотника. Скинуты в поле недалеко от Донецка. Вот наши оперативники следят за подозреваемым, когда он забирал посылку. Мужчина отлично знал, с кем он работает и что именно попало в его руки. За передачу двух бутылок с ядом украинские агенты обещали ему пять тысяч долларов.

Спи спокойно. Рыба, карась - игра началась. Это было последнее сообщение от интерактивной Полины. Украинские агенты, видимо, уже потирали руки в предвкушении успеха операции. Только они даже не догадывались, что вся их игра проходила под чутким наблюдением сотрудников ФСБ. К слову, это не первый случай, когда украинские спецподразделения используют запрещённое химическое оружие.

В ходе освобождения населённых пунктов лаборатории по производству боеприпасов с боевыми отравляющими веществами были обнаружены в том числе в Авдеевке. Также на освобождённых территориях не раз находили схроны боевиков ВСУ, где хранились ёмкости с ядами.