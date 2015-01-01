Группа российских туристов застряла на мосту во Вьетнаме

Группа российских туристов - в заложниках стихии во Вьетнаме. Из-за сильных наводнений и разлива реки несколько автобусов с отдыхающими уже сутки заблокированы на мосту.

Группа, с которой удалось выйти на связь, возвращалась с экскурсии из Дананга в Нячанг. Ночью движение было остановлено. В автобусе находятся 20 человек, в том числе подростки и люди с диабетом.

Сегодня и завтра туристы должны вылетать авиарейсами в Россию. Однако, сколько они еще пробудут на мосту, неизвестно. Вода продолжает прибывать, ближайшая деревня затоплена, а спасательных бригад пока нет. Там же находятся автобусы с гражданами Китая и Вьетнама, а также несколько фур.