Собянин сообщил о планах обновления поездов на Замоскворецкой линии метро

Сегодня в России отмечают День работников транспорта. Московских специалистов поздравил мэр Сергей Собянин, отметив в социальных сетях, что городской транспорт столицы — один из самых динамично развивающихся в мире.

Так, за последние годы почти вдвое расширили рельсовый каркас, кардинально обновили подвижной состав метро. И до конца декабря в планах закупить 40 дополнительных вагонов "Москва - 2026". Сейчас они проходят испытания.

Через пять лет количество современных поездов в столичной подземке превысит 90 процентов.



