Кокорин на BMW чуть не сбил двух женщин в Москве

Автомобиль, который принадлежит футболисту кипрского "Ариса" Александру Кокорину, чуть не сбил двух женщин на пешеходном переходе в Москве.

Нарушение зафиксировала камера при помощи искусственного интеллекта, который внедрили в столице недавно. Футболист не пропустил пешеходов на улице Куусинена. Женщинам пришлось резко затормозить посередине дороги. Кокорин не стал останавливаться и поехал дальше.

Форварду выписали штраф в размере 1500 рублей. Всего за последний месяц он получил 38 штрафов на общую сумму 50 тысяч рублей.

Несмотря на то, что Кокорин играет за кипрскую команду, большую часть этого сезона он проводит в Москве из-за травмы, пишет telegram-канал Shot.