Роман Карцев: как одессит со швейной фабрики покорил Москву

Более 20 работ в фильмах, сериалах и телеспектаклях. Яркие образы в кино и запоминающиеся миниатюры. Звание народного артиста Российской Федерации. Всё это – Роман Карцев.

Роман Кац родился в Одессе в семье футбольного тренера и контролёра обувного комбината. После окончания школы работал наладчиком на швейной фабрике. В это же время будущий артист начал выступать на сцене Дома культуры моряков в составе драматического кружка. Несколько раз Карцев пытался поступить в Московское цирковое училище, но его не брали.

В 1960-м Романа пригласили в самодеятельный студенческий театр. Там артист познакомился с будущим партнёром по сцене Виктором Ильченко и автором текстов Михаилом Жванецким. Затем переехал в Ленинград и стал выступать в Театре миниатюр Аркадия Райкина. Именно по его совету Кац взял сценический псевдоним Карцев. Чуть позже в театр устроился Ильченко – так началась работа легендарного дуэта.

В 1970 году друзья и коллеги вернулись в Одессу и создали Театр миниатюр. Тогда же Карцев, Ильченко и Жванецкий стали лауреатами IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Через два года Роман заочно окончил актёрский факультет ГИТИСа. Благодаря выступлениям в телевизионных концертах и передачах юмористические номера дуэта получили широкую известность. В 1979-м Карцев переехал в Москву, в которой мечтал жить и работать.

В Первопрестольной Карцев и Ильченко начали играть в спектаклях московского "Эрмитажа". Позже дуэт стал выступать в Театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого. У Карцева также отлично получались монологи.

Роман Карцев начал играть и в кино. Он появлялся на экране в небольших, но острохарактерных ролях. Артист снялся в картинах "Волны Чёрного моря", "Волшебный голос Джельсомино", "Дюма на Кавказе". Но самым ярким персонажем был Швондер в фильме "Собачье сердце". Реплики героя, сыгранного Карцевым, разбирались на цитаты.

Когда партнёра по сцене не стало, Роман Карцев продолжил выступать на эстраде с моноспектаклями. Кроме сочинений Михаила Жванецкого артист читал отрывки из произведений Антона Чехова, Михаила Зощенко и Даниила Хармса. Также актёр не прекратил сниматься в кино. Он исполнил роль бездомного Соломона в фильме "Небеса обетованные", театрального администратора Лозовского в картине "Старые клячи" и Максимилиана Поплавского в телесериале "Мастер и Маргарита".

В любимой Москве Роман Карцев прожил 40 лет. В столице он чаще всего гулял по Тверской. Именно там находилась квартира Жванецкого, в которой друзья и коллеги часто собирались.