Путин: Злодеяния нацистов не имеют срока давности

Нацистские преступления не имеют срока давности — однозначная оценка им была дана 80 лет назад Нюрнбергским трибуналом. Об этом напомнил в четверг, 20 ноября, президент России Владимир Путин.

Политик обратился к участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет". Телеграмму президента публикует пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подчеркнул актуальность норм и принципом Нюрнбергского процесса и в наши дни — они "помогают нам твердо противостоять попыткам исказить исторические факты, служат поиску достойных ответов на современные глобальные вызовы и угрозы".

Российский лидер высоко оценил работу участников форума, которая помогает открывать новые свидетельства чудовищных злодеяний нацистов и их приспешников против мирного населения на оккупированных советских территориях.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание на тенденцию к возрождению нацизма в Европе и двойные стандарты Запада. Дипломат напомнил о том, что "сделано с русским языком на Украине этими неонацистским правителями и какая судьба уготована канонической Украинской православной церкви".

Также Сергей Лавров посетовал на то, что история ничему не учит некоторых германских политиков. Политик отмечал, что мир буквально на днях отметил 80-летие разгрома гитлеровского нацизма. Однако Европа вновь нашла себе нацистский флаг для очередной провальной авантюры.