"Маловыразительную" погоду в Москве сменит ледяной дождь

В понедельник, 24 ноября, в столичном регионе может наблюдаться целый спектр видов осадков в течение дня. Об этом рассказал в четверг, 20 ноября, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Как уточнил эксперт, "может получиться ситуация, когда всё начнется со снега, потом часа за два будет ледяной дождь". При этом во второй половине дня не исключается дождь с положительной температурой воздуха, зато сильного ветра не будет.

Этому будет предшествовать уикенд с маловыразительной погодой. Осадки возможны лишь незначительные — около одного-двух миллиметров. Столбики термометров будут практически постоянно показывать около нуля с отклонениями в пределах двух градусов, рассказал Шувалов в интервью RT.

Пока в Москве и Московской области действует "желтый" уровень погодной опасности. Как следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра, предупреждение будет действовать до полуночи 22 ноября, поскольку ожидаются гололедно-изморозевые отложения, утром 21 ноября на дорогах местами вероятен гололед.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в центральной России не стоит ожидать привычной зимней погоды в первые дни декабря. Начало календарной зимы не совпадет с реальными погодными условиями.