СК проверяет данные о травмах детей из-за давки в школе Владивостока

Следственный комитет и прокуратура начали проверку после массовой давки в школе Владивостока.

Инцидент произошел в раздевалке школы №9. У учеников одновременно закончились уроки, и все массово пошли в раздевалку за верхней одеждой. В результате образовалась давка. Местные СМИ сообщили, что одна школьница получила трещину в ребре, другие – вывихи и травмы спины.

По данным прокуратуры, должностные лица школы не приняли необходимые меры для обеспечения безопасности учащихся. В школе систематически происходят подобные инциденты, уточнили в полиции.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи выясняют информацию о пострадавших.