Россиянам рассказали, грозит ли штраф за украшение авто гирляндой к Новому году

Российское законодательство установило ограничения на способ и место размещения праздничных электрических гирлянд. Об этом рассказал в четверг, 20 ноября, директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Юрист отметил в интервью RT, что конкретного запрета на украшение автомобилей такими гирляндами в законодательстве нет. Однако необходимо гарантировать безопасность водителя и других участников дорожного движения — украшение не должно закрывать или ухудшать обзор через лобовое стекло, боковые окна или зеркала заднего вида. Нарушение этого требования грозит штрафом в 500 рублей.

Также гирлянды не должны препятствовать нормальной работе штатных осветительных приборов: фар, поворотников, стоп-сигналов. Если украшение перекрывает их, а также если оно своим свечением создает иллюзию включения поворотников или аварийки, водителю могут выписать штраф в 500 рублей.

За нечитаемый из-за гирлянды госномер транспортного средства можно раскошелиться на 5 тысяч рублей или лишиться прав на срок от одного до трех месяцев.

Наконец, установка огней красного цвета на передней части автомобиля и белого цвета на задней части может трактоваться как нарушение и повлечь за собой лишение права управления на срок от шести месяцев до одного года. Если гирлянда будет напоминать специальные сигналы служб, возможно лишение прав на срок от одного года до двух лет.

Ранее юрист Михаил Салкин предупреждал, что некоторые россияне могут переусердствовать в стремлении создать новогоднюю атмосферу и получить за это неприятный сюрприз в виде штрафа. Эксперт подчеркнул, что нельзя вывешивать праздничные гирлянды за окно — на наружную стену многоквартирного жилого дома. Более того, гирлянды вообще нельзя оставлять включенными без присмотра, если их технические характеристики не допускают постоянную работу.

Перед приходом 2025 года москвичей и гостей столицы попросили не запускать пиротехнику в новогодние каникулы из-за участившихся случаев провокаций с ее использованием. Также в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы напомнили, что некачественные или неаккуратно запущенные фейерверки могут привести к пожарам.