Выяснилось, кто может получить надбавку к зарплате за 25 лет стажа

В России в ряде отраслей и компаний предусматривается доплата сотрудникам, наработавшим 25 лет трудового стажа. Об этом рассказала в четверг, 20 ноября, заместитель председателя совета директоров АО ХК “Сибирский деловой союз” Анастасия Горелкина.

По словам эксперта, право на государственные надбавки установлено для пожарных, спасателей, работников угольной промышленности, членов летных экипажей гражданских судов. Для их получения необходимо обратиться в Социальный фонд России.

Некоторые компании устанавливают надбавки для своих работников в качестве поощрения за лояльность, в рамках политики сохранения кадров, а также в сферах, где длительный стаж часто сопровождается высокими нагрузками или специфическими условиями труда. Решение о таких надбавках находится в компетенции кадровых служб компаний-работодателей, уточнила Горелкина в интервью агентству "Прайм".

Ранее помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин оценил вероятность того, что российские власти введут статус "Ветеран трудовой деятельности" и установят доплаты к пенсии для его обладателей. По мнению Мосягина, такой шаг поспособствовал бы восстановлению престижа длительного добросовестного труда и стал бы "важным сигналом для всего общества и особенно для молодежи".

Тем временем группа депутатов от ЛДПР разработала законопроект, в соответствии с которым предлагается ввести механизм доплаты к пенсии за наличие трудового стажа от 30 лет. Авторы инициативы подчеркивали, что "граждане, внесшие свой значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны в виде более 30 лет страхового стажа, должны обладать возможностью обеспечить себе достойную жизнь".