Судьбу выжившего в Охотском море решит Верховный суд

Дело Михаила Пичугина, выжившего после двухмесячного дрейфа в Охотском море, передано в Верховный суд.

Высшая судебная инстанция определит подсудность, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

На Пичугина заведено уголовное дело по статьям "Использование заведомо подложного документа" и "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Следствие считает, что Михаил не очистил охлаждающую систему от отложений солей, что привело к поломке мотора, а также не имел права уводить катамаран на расстояние около трех километров от берега.

Дело направили в Николаевский-на-Амуре городской суд. Но Пичугины направили в суд ходатайство об изменении территориальной подсудности, так как Михаил проживает в Бурятии и хотел бы, чтобы дело рассматривалось там.

Двое мужчин и 15-летний подросток пропали 9 августа, после того, как выдвинулись на катамаране "Байкат 470" от мыса Перовского (Хабаровский край) в сторону острова Сахалин. На расстоянии 19,2 километра от берега у них сломался мотор. На поиски отправились спасатели как из Хабаровского края, так и с Сахалина, были привлечены четыре воздушных судна, в том числе самолет Ан-74 МЧС России.

Из трех путешественников выжил только один – Михаил Пичугин. Его брат и 16-летний племянник погибли от переохлаждения и обезвоживания – запасов у команды было примерно на две недели. Мужчина сохранил тела родственников, привязав их к лодке, чтобы их не смыло за борт.

Пичугин 67 дней дрейфовал в море, 20 из которых провел с телами умерших родственников. Он похудел на 50 килограммов. Его лодку 15 октября обнаружила команда рыболовецкого судна "Ангел". Михаила подняли на борт и госпитализировали в Магадан. В конце октября его выписали из больницы.