Стало известно, сколько заплатили Волочковой и Джигурде за участие в провокационном шоу

Недавно в эфире вышел первый выпуск шоу "Звезды под капельницей". Программа призвана спасти участников от пагубной зависимости. Героями шоу стали Никита Джигурда, Анастасия Волочкова, Маша Малиновская, Рома Желудь и другие.

Не обошлось без скандала. Балерина Анастасия Волочкова почти сразу покинула проект. Сама артистка убеждена, что у нее нет проблем с алкоголем, хотя слухи об этом муссируются в Сети не первый год. Балерина признает только одну зависимость - физическую. По словам артистки, она не представляет жизни без балета.

Тем не менее, несмотря на скандальный уход с шоу, Анастасия Волочкова осталась под приятным впечатлением от участия и заявила, что с ней сняли достаточно материала. А теперь комментарий дал Никита Джигурда. Он прямо заявил, что им за участие в провокационном шоу заплатили кругленькую сумму.

"Я получил сумму, эквивалентную 20-ти годам выплаты пенсии", - сообщил артист на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Интернет-пользователи немедленно подсчитали, что речь идет о миллионах.