Доверились не тому: названа одна роковая ошибка пропавших Усольцевых

Новые поиски в районе пропажи семьи Усольцевых в красноярской тайге не принесли никаких результатов. Поисковая операция возобновилась в понедельник и длилась три дня. За это время спасатели и альпинисты обследовали несколько пещер и три километра лесного и скального массива.

Так, специалисты проверили пещеру, расположенную в четырех километрах от поселка Кутурчин. Ее длина 15 метров. Спасатели осмотрели все ходы и три грота, в которых могли бы укрыться Усольцевы. Однако никаких следов присутствия людей в пещере обнаружить не удалось. Уже 19 ноября спасатели вернулись в Красноярск.

Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью и 12-летним корги ушли в поход к скале Буратинка 28 сентября и не вернулись. Поиски начались через несколько дней после исчезновения семьи. Масштабная операция с привлечением МЧС и волонтеров не принесла результатов. Сейчас на месте ведутся только точечные операции.

До сих пор нет ни одной зацепки, которая позволила бы раскрыть судьбу семьи. Выдвигаются самые разные версии: от встречи с браконьерами до бегства из страны. Ряд экспертов полагает, что Усольцевы могли инсценировать исчезновение, а на самом деле уже давно находятся в США. Следствие же уверено в несчастном случае.

Что могло привести к трагедии неизвестно. Одной из причин называют даже 12-летнюю собаку по кличке Лада, которую Усольцевы зачем-то взяли с собой. По мнению кинолога Николая Козлова, корги могла стать как ангелом-спасителем, так и роковым фактором, окончательно запутавшим их в тайге.

Специалист пояснил, что обоняние у собаки в 50 раз лучше, чем у человека. Лада могла уловить знакомый запах и вывести Усольцевых из леса. Сама же семья, возможно, не поняла, что делает собака, или Усольцевы доверились не тому чувству, начали отзывать ее и уводить в другую сторону, которая им казалось верной. В этом случае корги просто встала рядом с человеком и покорно шла за ним, описывает трагичный сценарий Козлов.

Еще один вариант – это побег. Корги могла увлечься новыми запахами, исследованием окружающего пространства. В такие моменты животные становятся неуправляемыми, если ранее их дрессировкой не занимались. Усольцевы же бросились догонять любимого питомца, который попросту заманивал их все дальше в тайгу, лишая шансов на спасение.