Япония опровергла закрытие воздушного пространства для авиакомпаний России

Правительство Японии не запрещало российским авиакомпаниям пролетать через свое воздушное пространство. Об этом заявило в четверг, 20 ноября, японское посольство в России.

Дипломаты из Страны восходящего солнца отметили, что ввиду различных факторов прогнозирование сроков возобновления прямых рейсов между Россией и Японией затруднительно.

При этом власти Японии не вводилм антироссийских санкций, которые запрещали бы российским авиакомпаниям выполнять рейсы или пролетать через японское воздушное пространство, цитирует сообщение посольства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти США задумали заставить китайских авиаперевозчиков прокладывать маршруты из КНР в Соединенные Штаты и обратно так, чтобы не входить в российское воздушное пространство. Это встретило резкий отпор со стороны компаний Китая, подчеркнувших, что это противоречит интересам общественности и создает серьезные неудобства для пассажиров.

Тем временем российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев рассказал, что в Госдепартаменте отказываются вести разговор о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США, прерванного Вашингтоном после начала боевых действий на Украине.