Скандинавские государства несут непропорционально большую часть расходов на поддержку Украины, если сравнивать с другими членами Североатлантического альянса. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

По словам политика, страны Северной Европы с общим населением менее 30 миллионов человек обеспечивают треть военной поддержки, которую НАТО с совокупным населением почти в миллиард человек предоставляет Украине.

Стенергард подчеркнула, что "это несправедливо и не может продолжаться в долгосрочной перспективе", поскольку "почти все бремя" содержания киевского режима взвалено на несколько стран, сообщает РИА Новости.

Тем временем в Европе высказываются против траты денег на киевский режим на фоне громкого коррупционного скандала, разразившегося на Украине. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что "не хотел бы, чтобы деньги итальянских работников и пенсионеров пошли на подпитку дальнейшей коррупции". Такое же мнение озвучил венгерский премьер Виктор Орбан.

Отдавать Украине замороженные российские активы Европа также не спешит. Официальная версия гласит, что задержка с решением по активам России вызвана юридическими формальностями и финансовыми последствиями. Однако, как утверждают источники, "за этим скрывается более неприятная правда: некоторые лидеры ЕС, возможно, больше не верят в победу Украины".