Агата Муцениеце оголилась в ответ на слухи о накладном животе

В мае Агата Муцениеце объявила, что выходит замуж за музыканта, аккордеониста-виртуоза Петра Дрангу. А уже летом актриса перестала скрывать третью беременность. Отметим, что у Агаты есть сын Тимофей и дочь Мия от первого мужа, актера Павла Прилучного. А вот для Петра Дранги ребенок станет первенцем. Уже известно, что пара ждет девочку.

Несмотря на интересное положение, артистка много работала и даже посещала светские мероприятия. Более того, Агата старается вести активный образ жизни даже на позднем сроке беременности. Она совершает пешие прогулки, снимает контент для соцсетей, участвует в рекламных кампаниях.

А недавно в Сети распространилась информация, будто Агата Муцениеце родила, но старательно скрывает эту новость, а предстает перед общественностью с накладным животом. Актриса решила ответить на эти слухи. Она приняла участие в красивой фотосессии, где показала голый живот. Особенно многочисленным поклонникам понравился снимок, где Муцениеце позирует в черном платье с кружевом, которое обнажило ее изменившуюся фигуру. Фотографию Агата опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Таким образом популярная актриса дала понять, что пока не стала многодетной матерью. Напомним, Агата Муцениеце и Петр Дранга сыграли свадьбу 25 августа. Торжество прошло в Императорском яхт-клубе в самом центре Москвы. Актриса призналась, что взяла фамилию мужа.