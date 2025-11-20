Суд признал виновным мужа, лайкавшего других женщин

Верховный суд Турции признал виновным в разводе мужа, который ставил лайки в социальным сетям другим женщинам.

Дело поступило в суде города Кайсери. Супруга утверждала, что муж унижал ее, изменял, не давал денег и ставил лайки другим женщинам.

Мужчину обязали выплатить бывшей супруге 500 тысяч лир (950 тысяч рублей) компенсации и ежемесячные алименты в размере пяти тысяч лир, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Телеканал Habertürk сообщает, что дело стало прецедентом и может стать основой для развода последующих пар.