Госдума решила изменить описание герба России

На рассмотрение Государственной думы России внесены поправки, которые дополнят официальное описание государственного герба — в нем закрепят наличие крестов над коронами и державой.

Как рассказал один из инициаторов поправок, спикер Госдумы Вячеслав Володин, в публичном поле можно встретить "изображения государственной символики, на которой отсутствуют кресты". Случается, что в таких изображениях кресты заменены другими элементами.

Поскольку "необходимо делать все для защиты нашей национальной идентичности" от искажений, Госдума озаботилась корректировкой законодательства, отметил политик.

Он также напомнил, что нижняя палата парламента еще летом приняла закон, запрещающий изображения и иные формы воспроизведения культовых зданий, официальных геральдических знаков без религиозных символов, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил обновление герба России на официальном сайте главы государства. Православные кресты вновь увенчали все три короны на двуглавом орле и украсили державу в его левой лапе. Прежде на этих местах были изображены небольшие ромбы.

Музеи Московского Кремля тем временем проводят выставку "Двуглавый орел — герб России XV–XXI вв". Впервые за более чем 500-летнюю историю этого символа русского государства кураторы решили поведать удивительные факты и продемонстрировать уникальные предметы. Экспозиция рассказывает правдивую и подробную историю бытования двуглавого орла.