Каллас назвала главную помеху реализации тайного плана США и России по Украине

Министры иностранных дел государств — членов Евросоюза обсудят последние новости о том, что Соединенные Штаты прорабатывают новый план урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделала в четверг, 20 ноября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По утверждению политика, европейцы всегда выступали за "прочный и справедливый мир" на Украине, а потому "мы приветствуем любые усилия, направленные на достижение этой цели".

Однако Каллас заверила, что "для того, чтобы любой план сработал, в нем должны участвовать украинцы и европейцы", сообщает РИА Новости. На вопрос о том, была ли Европа привлечена к разработке этого плана, она ответила отрицательно.

Ранее информированные источники сообщали, что украинские и европейские чиновники были ошеломлены, узнав о существовании нового плана США и России. В Европе боятся, что американская сторона действительно уступит требованиям Москвы и будет настаивать на принятии ее условий.

С самого начала налаживания российско-американского диалога, в том числе по украинскому вопросу, Европа пытается застолбить место за столом переговоров. Источники отмечали, что если Москва и Вашингтон действительно заключат соглашение по урегулированию конфликта на Украине "за спиной украинцев и европейцев", для Европы это обернется подлинным кошмаром.