Актриса Екатерина Варнава вернулась в Россию

Накануне, 19 ноября, Екатерину Варнаву заметили в Москве. Известная актриса выступила в спектакле вместе с Артемом Ткаченко. Варнава вышла на сцену босиком в длинном белом платье-комбинации, с распущенными волосами. Во время финального поклона Екатерина широко улыбалась залу, а зрители аплодировали.

Отметим, что до недавнего времени Екатерина Варнава считалась одной из самых востребованных успешных комедийных артисток. Она даже участвовала в пикантном шоу-кабаре, в рамках которого танцевала практически без одежды.

Однако несколько лет назад актриса вдруг ушла в тень: она перестала сниматься на отечественном телевидении, участвовать в различных проектах.

Оказалось, что Екатерина Варнава в основном находится за границей. Она продала шикарную квартиру на Патриарших прудах и теперь живет на Кипре. Там Екатерина начала жизнь с чистого листа. Актриса приобрела квартиру в Никосии. Недавно она презентовала публике собственное кабаре-шоу Drama Queen. Артистка не скрывает, что вложила в шоу все свои средства и у нее нет "подушки безопасности".