В России стартует конкурс песенной поэзии имени Николая Добронравова

В субботу стартует первый общероссийский конкурс песенной поэзии имени Николая Добронравова. О новом проекте Общества "Знание" рассказали сегодня на пресс-конференции в Москве.

Предусмотрено 8 тематических направлений. В том числе посвящённые защитникам Отечества, семье, дружбе и любви. Приём заявок продлится до 20 марта. После чего будут определены 15 победителей, на стихи которых известные композиторы напишут музыку.

"Уже в ноябре, ко дню рождения Н.Н. Добронравова - в наццентре Россия состоится гала-концерт, где известные исполнители исполнят песни победителей. И после этого - и мы, Российское общество "Знание", и множество наших партнёров, уверен - поддержим популяризацию и распространение песен победителей", - рассказал Максим Древаль, глава Российского общества "Знание".