В Москве проходит выставка-ярмарка "РусАртСтиль"

Десятая юбилейная выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров "РусАртСтиль" проходит в эти дни в Москве. Свои работы представили более 250 участников из десятков российских регионов.

Предметы интерьера и декора, авторская керамика, фарфор, ювелирные изделия и этническая одежда - лишь часть того, что можно увидеть. Кроме того, организованы мастер-классы, творческие встречи и дискуссионная площадка. Эксперты обсуждают как сейчас соотносятся между собой народные традиции и современные инновации.