Собянин открыл новый спортивный комплекс на юге Москвы

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый спорткомплекс в районе Зябликово. Объект в Ореховом проезде возвели по просьбе жителей. На территории два бассейна, а также залы для групповых занятий. В целом по городу сейчас строятся десятки аналогичных комплексов.

На тренировку как на праздник. Жители Зябликово с нетерпением ждали открытия спортивного комплекса "Акварис". В таком современном здании, признаются они, появилось еще больше мотивации работать над своей физической формой.

И ничего подобного у жителей района раньше не было. "В данном районе Зябликово проживают самое большое количество по плотности жителей. И в принципе за неимением бассейнов в этом районе постройка этого объекта современна. Вообще является уникальностью для этого района и для жителей", - отметил Иван Семенов, руководитель спортивного комплекса.

Сюда люди приходят, чтобы в первую очередь поправить здоровье и улучшить физическую форму. Но можно добиваться и высоких спортивных результатов. Для этого есть все необходимое. Профессионалы уже провели тренировочные заплывы и остались довольны.

"Бассейн новый, он прекрасен сам по себе. Мы все под впечатлением. Приятно всегда приходить в новый бассейн, где все сверкает, все блестит. Ну, конечно, стандарты тоже соответствующие. Восемь дорожек, двадцать пять метров, тумбочки спортивные для отработки стартов есть, зал для сухого плавания есть, поэтому все прекрасно", - рассказала Валерия Воейкова, тренер Московской академии плавания, отделение "Южный".

В спорткомплексе два бассейна. Один - 25-метровый для взрослых. А второй - чуть поменьше - для тех, кто только учится плавать. Его в целях безопасности отделили от спортивной зоны. Чаши бассейнов выполнены из нержавеющей стали, это значительно увеличит их срок службы. Также появился зал для групповых тренировок площадью более 200 квадратных метров. Здесь будут проходить занятия по художественной гимнастике, акробатическому рок-н-роллу, дзюдо, йоге, пилатесу. Открыл сегодня новый спортивный комплекс мэр Москвы Сергей Собянин.

Ожидается, что ежедневно посещать комплекс будут больше 600 человек. Причем, заниматься можно и самостоятельно, и с тренером. Строительство и обновление новых спортивных объектов - одна из приоритетных задач развития столицы. В программу вошли более 150 типовых комплексов. Многие из которых появились еще в советское время. Они устарели технически и морально. До конца года должны реконструировать еще 16 объектов.