В столичной мэрии наградили лучших детских врачей Москвы

Сегодня, в международный День педиатра, лучших детских врачей Москвы наградили в столичной мэрии, отметив высокий профессионализм всех медиков мегаполиса. Город помогает по-своему: за 5 лет к новому московскому стандарту привели 340 зданий поликлиник. Это не только современные фасады и интерьеры, но и новейшее оборудование. Чтобы у доктора хватило времени для каждого ребёнка.

Этот тот случай, когда папа действительно "может". А сколько таких, на первый взгляд суровых, но на самом деле очень трепетных отцов в коридорах детской поликлиники.

Другое дело – мамы, да еще и многодетные. Абсолютное спокойствие. Педиатр — это ведь не просто врач, а призвание. Люди случайные в этой сфере не задерживаются. Ну как, например, найти общий язык с человеком, который еще даже говорить не научился.

"Видеть, как они растут здоровыми, видеть их счастливые улыбки выздоровления. Это очень сильный мотиватор", - говорит Елена Батюченко, заведующая педиатрическим отделением Детской городской поликлиники №30.

"Я рос в большой семье, где было очень много сестер, я был старшим братом, а они очень часто болели и таким образом я решил, что стану врачом, чтобы лечить маленьких детей", - рассказал Алексей Зарубин, заместитель главного врача Детской городской поликлиники №30.

Зачастую именно участковый педиатр первым выявляет опасную патологию, при этом город создает все условия, чтобы дальнейшая медицинская помощь была быстрой и эффективной.

"Пришел мальчик, который просто пришел на профилактический осмотр. Его осмотрел хирург-педиатр. Они заподозрили образование в брюшной полости. Учитывая то, что в нашей поликлинике существуют все методы исследования, мы провели УЗИ, оценили состояние и госпитализировали ребенка. И мы помогли ему справиться с онкологическим заболеванием", - отметила Элеонора Сулейманянц, заместитель главного врача по КЭР Детской городской поликлиники №30.

И даже рекордно низкая масса тела не проблема. У этих, в прямом смысле слова, крошечных пациентов - огромное желание жить. Мягкий осьминог в кювезе тоже не случайно. Младенец думает, что это – пуповина матери и тихо посапывает в полной темноте.

Всё это время за его жизнь борется целая бригада неонатологов. Это особый раздел педиатрии, посвящённый спасению недоношенных детей. Летом в больнице имени Ворохобова выходили девочку, которая при рождении весила всего 415 граммов.

Выживаемость таких детей в столице 99%! Лучших московских педиатров наградили сегодня в столичной мэрии. Успех их работы в том числе обеспечивает модернизация московского здравоохранения, а еще постоянное повышение квалификации.

"В Москве работает более 5000 педиатров. Статус московского врача говорит о том, что вы - настоящие профессионалы своего дела. Город старается делать всё, чтобы вы имели хорошие возможности для развития - для работы. Мы и сейчас строим и обновляем наши больницы, а в дальнейшем будем еще больше строить и обновлять. Вы знаете, что мы запустили только что детскую больницу святого Владимира", - отметила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы.

Здесь всё продумано до мелочей, включая, например, логистику. Раньше пробирки с материалами для анализов приходилось нести в другое здание. Теперь процесс занимает пару минут – работает пневмопочта.

Ведь когда на кону жизнь маленького человека – дорога каждая минута. Особенно это понимают в отделении интенсивной терапии. Подход особый. У каждой кровати, например, телевизор с мультфильмами. Положительные эмоции, как и доброта врачей - залог успешного лечения.