На ВДНХ близится к завершению монтаж катка

Сверкающие гирлянды, сияющие шары и идеальный лёд. Город готовится к новогодним праздникам - за месяц до торжества... Москвичи оценивают это по-разному, но едины в одном: столица уверенно побеждает унылую погоду. Где найти самую живописную площадку, сделать самое праздничное селфи и покататься на коньках?

Этот гул означает, что совсем скоро на ВДНХ откроется один из красивейших катков страны. Работы идут тут с сентября, чтобы к началу зимы больше 20 тысяч квадратных метров льда были готовы. Одновременно кататься смогут пять тысяч человек. Главное спрятано под землёй. Там — гигантская система охлаждения. Если вытянуть все её трубы в одну линию, протянется она аж до Архангельска.

Под ногами у фигуристов будет не просто замерзшая вода, а высокотехнологичное покрытие. Лёд залит в 40 слоев и сможет выдержать оттепель до плюс 10 градусов.

По традиции ледовое поле расположено на одной из самых живописных площадок - между павильоном №1 "Центральный" и музеем "Слово", обрамляя знаменитые фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок. Ну а холодов бояться не стоит, ведь в этом году девиз здесь - "вместе теплее".

"Мы предполагали, что есть некий оксюморон в том, что зимнее тепло вместе теплее, мы полагаем, что зимой, конечно, как никогда хочется тепла - и душевного, и тепла общения, искрящихся глаз, и вся эта атмосфера добра, преемственности, дружбы, семейственности, время, близкое каждому из нас - мы надеемся, что мы сможем поддержать настроение и те мероприятия, которые у нас будут, и оформлением", - рассказала Елена Жук, первый заместитель гендиректора ВДНХ.

Этот каток - лишь часть зимней сказки, которую готовит город. По всей Москве уже монтируют тысячи сверкающих гирлянд, световых арок и фигур. На улицах и в парках появятся огромные светящиеся новогодние игрушки - идеальный фон для новогодних фото.

Традиционные арки на Тверской и Манежной площади, сияющий шар на Поклонной горе— все это создает неповторимую атмосферу. И это не только красиво, но и современно: город использует светодиодные гирлянды, которые берегут электроэнергию и горят ярко в любую погоду.

"Да, монтаж ведется и в центральной части города, и также во всех округах, включая парки. Больше всего у нас распространены световые деревья, кронштейны на опорах. И, соответственно же, главное украшение города – это новогодние ели", - пояснил Александр Неудахин, заместитель начальника управления эксплуатации АО "ОЭК".

Столь ранняя подготовка к празднику москвичей вовсе не смущает. Оказывается, для многих праздничное освещение - это гораздо больше, чем просто декор. А на Рождественке и вовсе распахнулось звездное небо.

И все это, чтобы праздник в столице не угасал всю зиму — от первых декабрьских дней до окончания Масленицы. Для этого и создаётся особый мир огней, льда и зимней сказки.