Высадка крупномерных деревьев стартовала на магистралях Москвы

Работы по высадке крупномерных деревьев начались в Москве на магистралях. Клены, рябины, ели и березы будут украшать участки у оживленных дорог.

В рамках озеленения города будет высажено более 3 тысяч деревьев и кустарников на Щелковском шоссе, Волгоградском проспекте. И на Профсоюзной улице, куда сегодня привезли 1600 саженцев.

Специалисты с помощью специальной техники погружают молодые деревья в заранее вырытые лунки. Холодное время года для посадки выбрали не случайно. Именно в ноябре пересадка в землю проходит без лишнего стресса для дерева, а корневая система лучше приживается.