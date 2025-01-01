Свыше 19 тысяч мигрантов вышлют из России после операции "Нелегал-2025"

Министерство внутренних дел России совместно с Федеральной службой безопасности и Росфинмониторингом в два этапа провели операцию "Нелегал-2025". Об этом рассказала в четверг, 20 ноября, официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как написала Ирина Волк в своем Telegram-канале, в ходе операции было выявлено более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе — свыше 100 тысяч нарушений правил въезда и выезда, более 28 тысяч нарушений порядка осуществления трудовой деятельности.

Принято свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации мигрантов, а также заведено примерно 4,8 тысячи уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции.

Возбуждено 1,5 тысячи уголовных дел по преступлениям по наркотическим, террористическим и экстремистским статьям Уголовного кодекса, а также о незаконном обороте оружия и пересечении государственной границы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что России не нужны новые граждане, которые занимают по отношению к нашему государству исключительно потребительскую позицию. Мигранты, желающие жить в России, обязаны соблюдать российское законодательство, знать русский язык, уважительно относиться к культуре и вере страны, в которую приехали.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пора закончить "игры в толерантность" в отношении мигрантов — необходимы жесткие и системные меры, особенно в свете событий, которые происходят последнее время в мире и в России.