Переживающий вторую волну популярности Кай Метов: "Надо быстренько сваливать"

Кай Метов переживает вторую волну популярности. Недавно артист снялся в рекламе банка, кадры с певцом "завирусились" в Сети, и теперь исполнителя приглашают в концерты и на различные съемки. При этом Кай Метов уверяет, что никогда не уходил в тень и не пропадал с радаров. Он продолжал спокойно выступать, просто без лишнего шума.

Сейчас же график артиста расписан на недели вперед. Поговаривают, что он считается одним из самых востребованных исполнителей на корпоративах. Каю Метову явно не приходится скучать. Причем при рабочих перемещениях певец даже спускается в метро. По словам исполнителя, там его могут легко узнать, стоит лишь остановиться.

"Вот если ты быстро прошел, и все летят вперед и находятся в своих мыслях, то тебя не заметят. А если ты остановился, и люди неподалеку тоже встали, то считай все… Тебя сразу считывают. И если один человек что-то шепотом сказал, а остальные увидели, то надо быстренько сваливать", - рассказал Кай Метов Teleprogramma.org.