Российская армия заняла населенный пункт Веселое в Запорожской области.

Село взяли бойцы группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Оно находится в восьми километрах от города Гуляйполе.

Наши войска продолжают продвижение в глубину обороны противника.

Кроме того, за минувшие сутки бойцы "Востока" нанесли поражение двух штурмовым бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Противник потерял более 250 боевиков и танк.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы взяли Цегельное в Харьковской области и Нечаевку Днепропетровской области.