Песков рассказал о контактах с США по Украине

Дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном сохраняются. Такое заявление сделал в четверг, 20 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, ему пока нечего добавить к своему предыдущему заявлению о том, что в диалоге России и США по Украине "нет новаций".

Песков заявил, что как таковые консультации России и США по урегулированию на Украине не ведутся, однако дипломатические контакты есть, сообщает РБК.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что "прекращение сложной и смертоносной войны" требует "широкого обмена серьезными и реалистичными идеями", а достижение прочного мира принуждает стороны идти на "непростые, но необходимые уступки".

При этом посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев подчеркивал, что диалог между российской и американской стороной забуксовал, но это не означает его полное прекращение. Дипломат подчеркивал, что "контакты на различных уровнях продолжаются, требуя терпения и настойчивости".