Молодая жена пожертвует мозг неизлечимо больного Брюса Уиллиса науке

Несколько лет назад стало известно, что голливудский актер Брюс Уиллис неизлечимо болен. У него прогрессирующая деменция. Артист ведет закрытый образ жизни, он практически перестал появляться на публике и больше не узнает даже самых близких.

Жена Эмма Хеминг, их дети, а также бывшая супруга Деми Мур и дочки от этого брака окружили Брюса заботой и старались делать все, чтобы он не чувствовал себя некомфортно из-за болезни. Но с каждым днем им становится все сложнее. В итоге Эмма приняла тяжелое решение — Брюса переселили в другой дом. Там все оборудовали для тяжелобольной звезды, наняли сиделок.

А теперь стало известно, что семья приняла тяжелое решение - после смерти Брюса Уиллиса его мозг будет отдан ученым. "Это может однажды помочь другим семьям", - объяснила супруга голливудского актера.

Дело в том, что традиционные методы визуализации мозга не всегда дают ученым полную картину. По этой причине особенно важно изучение мозговой ткани после смерти больного — благодаря пожертвованию можно понять, как именно идут патологические процессы, обнаружить аномалии белков, исследовать генетические мутации и, в конечном счете, разрабатывать новые методы лечения, сообщает The WP Times.

Ранее сообщалось, что родным предстоит бороться за наследство актера, которое оценивается в 250 миллионов долларов. В близком кругу говорят, что 47-летняя супруга Брюса Уиллиса Эмма испытывает огромное давление со стороны взрослых детей актера от первого брака с актрисой Деми Мур.