Песков раскрыл детали предстоящей прямой линии с президентом

Предстоящая прямая линия президента России охватит обращения со всей страны. Такое мнение высказал в четверг, 20 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточнил официальный представитель Кремля, прямые включения из конкретных мест во время прямой линии осуществляться, по предварительным данным, не будут — в них нет необходимости, поскольку граждане сами записывают видеообращения.

Также Песков призвал не бояться использования искусственного интеллекта при подготовке прямой линии Владимира Путина: все проблемы президент решает сам, цитирует политика ТАСС.

Этому предшествовало заявление президента о том, что нейросеть "ГигаЧат" будет использоваться при обработке вопросов на предстоящей прямой линии. Руководитель "Народного фронта" Михаил Кузнецов уточнил, что в перспективе "ГигаЧат" позволит контролировать ответы и отслеживать повторные обращения.

Конкретная дата прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией президента, пока не оглашена. Источники отмечают, что пятницу, 19 декабря, рассматривают как "рабочую дату" для проведения этого мероприятия. Альтернативный вариант — 18 декабря, четверг, который является традиционным для такого формата днем недели.