Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Солнце завтра сменит знак, и мы с вами окажемся в сезоне огненного и немного безбашенного Стрельца. Отличное время для составления планов на Новый год.

Тельцы

Семейные финансы выходят на первый план. В выходные обсудите крупные покупки или начните составлять бюджет на следующий год – это будет увлекательно.

Близнецы

Партнерские отношения засияют новыми красками! Солнце в Стрельце даст шанс взглянуть на близкого человека свежим взглядом и найти в нем что-то новое.

Раки

Пора навести порядок на работе и заняться здоровьем. Запишитесь к врачу, на тренировку или сделайте рабочее место более удобным – это вас окрылит.

Львы

Впереди месяц творчества и удовольствий! Разрешите себе блистать: купите билеты на концерт, обновите гардероб или просто делайте то, что приносит радость.

Девы

Дом требует внимания. Солнце в Стрельце поможет вам увидеть свое пространство по-новому - может, пора что-то переставить или добавить ярких акцентов?

Весы

Поездки, встречи и переговоры – впереди много суеты! Используйте грядущие тридцать дней для налаживания связей и решения разных бумажных вопросов.

Скорпионы

Деньги – важная тема для вас. Подумайте, как увеличить доходы или найти дополнительные источники заработка - Стрелец любит изобилие и щедро делится идеями.

Стрельцы

С днем рождения! Солнце в вашем знаке - это ваш личный новый год. Ставьте себе цели и не бойтесь мечтать - у вас впереди целый месяц магической поддержки!

Козероги

Время замедлиться и уйти в тень. Месяц перед днем рождения - это подготовка к обновлению. Больше отдыхайте, меньше геройствуйте, позвольте себе просто быть.

Водолеи

Вам будет не до скуки: телефон скоро начнет разрываться. Пришло время расширить круг общения, найти единомышленников, стать частью новой команды.

Рыбы

Доставайте свой список амбиций! Солнце освещает ваш путь к успеху - не стесняйтесь заявлять о себе, браться за сложные задачи и показывать, на что вы способны.