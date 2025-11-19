Голливудский актер Кевин Спейси стал бомжом

Один из самых известных американских актеров Кевин Спейси объявил себя бездомным. Семилетние тяжбы по поводу нескольких эпизодов сексуального насилия оставили артиста без определенного места жительства.

"Я остался без дома, бездомным, езжу туда, где есть работа", - сообщил исполнитель главной роли в легендарном фильме "Красота по-американски".

Например, в настоящее время Кевин Спейси работает ведущим в ночном клубе Монте Капуто на Кипре, где развлекает народ, заплативший за вход тысячу евро. При этом актер живет на съемных квартирах через Airbnb и в отелях, передает The Telegraph.

Несмотря на то, что уже прошло два года с момент окончания громкого судебного процесса, карьера Кевина Спейси так и не восстановилась. Напомним, что в 2023 году лондонский суд вынес решение об оправдании голливудского актера по делу о сексуальном насилии и домогательствах в отношении четырех мужчин.

Тогда центральный уголовный суд в Лондоне признал американского актера невиновным в совершении сексуальных преступлений. Уточнялось, что к такому решению жюри присяжных пришли после трех недель разбирательств в нашумевшем деле.

Кстати, сам Кевин Спейси не признал себя виновным ни по одному из пяти предъявленных ему обвинений в сексуальном насилии.