Кремль отреагировал на заявление главы Airbus о размещении ядерного оружия в Европе

Заявления главы Airbus Рене Обермана о необходимости разместить тактическое ядерное оружие в Европе свидетельствует о потере европейцами сдержанности. Такую оценку высказал в четверг, 20 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, очевиден тот факт, что "все больше европейцев теряют сдержанность и обдуманность своих подходов". Из-за этого "некоторые, к сожалению, допускают такие провокационные заявления — собственно, призывают к каким-то дальнейшим шагам по нагнетанию напряженности и по эскалации напряженности".

Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия относится к этому негативно, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал, что даже при полном прекращении конфликта на Украине ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно. Политик подчеркнул, что мир будет создавать новые более разрушительные виды оружия, а все новые страны будут обретать ядерные арсеналы.

Тезис о тенденции распространения ядерного оружия подтвердил Париж: президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что на авиабазе в Люксей-ен-Бэн на границе с Германией будет размещено ядерное оружие. В 2035 году Люксей станет первой авиабазой, которая разместит новую модификацию истребителей Rafale c ядерными сверхзвуковыми боеголовками.